«المنتخب» يخوض التحدي «العربي» بـ 4 سباحين

منير رحومة (دبي)

يدشن منتخبنا للسباحة بداية من اليوم مشاركته في البطولة العربية للسباحة للمراحل السنية والتي تستمر حتى 19 الجاري على مسابح الكلية الحربية بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يخوض منتخبنا المنافسات بأربع سباحات منهن سباحتان في منافسات البنات، تخوضان هذا التحدي لأول مرة.

وغادرت البعثة البلاد أمس الأول برئاسة خليفة الكعبي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي، وتضم مريم الشامس عضو مجلس الإدارة ورئيس النشاط النسائي، والمدربين السلوفاكي ماتيك كوشار والمصري أحمد الغيطاني.

وأكد خليفة الكعبي أن هذه المشاركة تأتي في إطار البرامج التي وضعها الاتحاد من أجل الاستفادة من الاحتكاك الخارجي، وخوض منافسات قوية مع سباحتين متميزتين، الأمر الذي من شأنه أن يكسب لاعباتنا المزيد من الخبرة والتجربة، وتقييم المستوى من دورة إلى أخرى رغبة في الوصول إلى مستويات متطورة تساعد على المنافسة بجدية في الاستحقاقات المقبلة.

وقال: المشاركة النسائية الأولى للمنتخب سيكون لها نتائج إيجابية على مستوى دعم السباحة النسائية ومنحها فرصة خوض المنافسات القوية، والاستفادة من مواجهة بطلات، وذلك حرصاً من الاتحاد على التدرج في التمثيل الخارجي من العربي إلى القاري في المستقبل.

وشدد الكعبي على أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لمثل هذه المشاركات، بهدف التواجد بفاعلية في المحافل الخارجية، وتأكيد تواجد سباحة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم أبطال يملكون مؤهلات رفع راية الدولة في الاستحقاقات القادمة.