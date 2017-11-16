%99 معدل التزام الشركات المدرجة في سوق أبوظبي بالإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية و الأجنبية المدرجة لديه بلغت 99% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2017.
وفي هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 64 شركة مساهمة عامة في السوق، من أصل 65 شركة بالإفصاح عن بياناتها المالية في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، وهي المحددة بـ 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية.
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هذا ويشكر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنك الاتحاد الوطني والبنك العربي المتحد ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك أم القيوين وشركة إشراق العقارية، لكونها أول الشركات التي قامت بالإفصاح عن بياناتها المالية في الفترة الزمنية المحددة لها عن الربع الثالث 2017.
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وأضاف في حديثه أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة مبيناً في قوله: إن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية.