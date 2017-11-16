أبوظبي (وام)
سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 6.5 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 6.7 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016.
وجاء الانخفاض في قيمة حق الامتياز - الذي دفعته الشركتان - بعد قرار توحيد الرسوم على المشغلين في القطاع اعتباراً من بداية العام الجاري، حيث أصبحت تفرض رسوماً بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
|
وتفصيلاً، فقد بلغت قيمة حق الامتياز الذي دفعته شركة الإمارات للاتصالات 4.94 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض نسبته 3.5% تقريباً مقارنة مع 5.12 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
|
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الشركتين أن إجمالي الإيرادات وصل إلى نحو 47.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري منها 38.2 مليار درهم لشركة الإمارات للاتصالات و9.55 مليار درهم لشركة الاتصالات المتكاملة «دو».