أبوظبي (الاتحاد)

حققت قنوات أبوظبي الرياضية وقناة ياس إنجازاً كبيراً في مهرجان القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته السادسة بالحصول على ذهبية وبرونزية عن العملين اللذين تقدمت بهما القناة في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية والبرامج. حيث فاز الفيلم الوثائقي فارس من الأساطير – محمد بن راشد فارس العرب بالميدالية الذهبية عن فئة الأفلام الوثائقية، وفاز برنامج «القاهرة–أبوظبي» بالميدالية البرونزية في فئة البرامج الرياضية لتحلق قنوات أبوظبي الرياضية في آفاق التفوق والتألق والنجاح في هذا المهرجان الإعلامي الكبير الذي ينظمه سنوياً اتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزيون.

وكانت الدورة السادسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام قد شهدت هذا العام منافسة كبيرة من قبل التلفزيونات والقنوات عبر عدد من الأعمال المميزة التي شاركت بها.

وخطف فيلم «فارس من الأساطير» الأنظار إليه بقوة نظراً لقوة النص والإعداد والإخراج الذي تميز به الفيلم الذي عرض مسيرة الوطن والفارس من خلال شخصية وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فارس العرب وجهوده وعمله في قصة كأس دبي العالمي للخيول وما وصل إليه من مكانة على مستوى العالم، وقد أنتجت الفيلم قناة ياس في مارس 2017 وبلغت مدته ساعة و6 دقائق.

وغاص الفيلم في نوعية العلاقة الوطيدة والخاصة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعلاقته الخاصة والفريدة مع الخيل وعالمها بوصفه فارساً وعاشقاً ومالكاً للخيول، وقدم الفيلم مسيرة الوطن من خلال الفارس وما قدمه للوطن سواء على الصعيد العام وحكاية كأس دبي العالمي للخيول وما حققه من تفوق وتميز، وتناول الفيلم علاقة سموه بالخيل منذ صغره إلى الآن عبر مسارات ممتدة لكل دول العالم التي تشارك فيها خيول الإمارات في كل السباقات العالمية ومنها إلى‏‭ ‬صناعة ‬أهم ‬حدث ‬عالمي ‬وهو ‬كأس ‬دبي ‬العالمي ‬للخيول، ‬كما ‬سلط ‬الفيلم ‬الضوء ‬على ‬انتصارات سموه في ‬السباقات ‬العالمية ‬والمحلية ‬المختلفة وعلى ‬انتصارات ‬الخيول ‬التي ‬يملكها سموه ‬في ‬البطولات.