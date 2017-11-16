«الإمارات للصرافة» تقدّم 450 ألف درهم جوائز لعملائها

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» العرض الترويجي الشتوي لعام 2017 الذي يتيح للعملاء فرص الفوز بجوائز نقديّة تبلغ 450 ألف درهم إماراتي، حيث تقوم الشركة بإجراء سحوبات يومية تتيح للعملاء المحظوظين الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي في كل يوم.

ويبدأ العرض يوم 17 نوفمبر الجاري، ويستمر لمدة 45 يوماً، لينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يومياً عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، ويجب على العملاء الراغبين بالمشاركة في العرض إجراء عملية واحدة على الأقل سواء تحويل أموال أو صرف عملات أجنبية، أو دفع فواتير خلال فترة العرض، وذلك ضمن أي من فروع الشركة الـ 150 المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، كما يتمكّن العملاء الذين يقومون بتحويل الأموال عبر التطبيق الهاتفي الذكي للشركة أو عبر الموقع الإلكتروني من الحصول على فرص الفوز بالجوائز النقديّة القيّمة.