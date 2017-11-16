صندوق خليفة ينظم ملتقى «تواصل»

العين(الاتحاد)

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع أمس الأول، ملتقى تواصل الدوري في مدينة العين، وذلك حرصاً من إدارة الصندوق على تعميم مكاسب مبادراته التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال على مختلف مناطق وإمارات الدولة.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق سيواصل العمل من أجل تهيئة بيئة أعمال مناسبة لنمو وتطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أرجاء الدولة كافة، حيث يبذل فريق العمل جهوداً حثيثة لتعزيز المزايا التنافسية لهذه المشاريع، وتمكينها من الاستحواذ على حصة في الأسواق المحلية.

وأوضح الدرمكي أن صندوق خليفة طرح العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة العمل وتشجيع رواد الأعمال، كاشفاً عن نية الصندوق طرح المزيد من المبادرات النوعية التي ستسهم في تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال والتشجيع على الابتكار في أوساط الشباب.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها الصندوق في مجال حث الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة امتيازات معينة تسهم في تطورها وتدعم نجاحها، مضيفاً: إن نجاح المشاريع الممولة من الصندوق وتطورها وتقدمها يعني نجاح خطط وبرامج واستراتيجيات الصندوق.