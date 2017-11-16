«جمارك دبي» تفوز بفكرة العام وتصنيف سبع نجوم من «الأفكار البريطانية»

دبي (الاتحاد)

توجت جمارك دبي بحصولها على تصنيف سبع نجوم لأنظمة الابتكار المؤسسي من منظمة الأفكار البريطانية، لتصبح أول مؤسسة حكومية في الدولة وعلى مستوى العالم تحصل على تصنيف سبع نجوم، وذلك خلال تقييم جمعية الأفكار البريطانية للاعتماد البلاتيني الثامن الذي حصل عليه نظام الابتكار المؤسسي في جمارك دبي، كما حصلت الدائرة على جائزة فكرة العام 2017 للأفكار البريطانية في فئة التكنولوجيا عن ابتكار نظارة التفتيش الجمركية الذكية الأولى من نوعها في العالم، خلال فعاليات مؤتمر وجائزة الأفكار البريطانية الأخيرة والذي عقد في بلدة «ستراتفورد أبون آفون» في جنوب مقاطعة «وارويكشاير البريطانية» من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أصبح الإبداع والابتكار في مقدمة الأولويات والأهداف التي نسعى لتحقيقها في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال تحفيز الموظفين والمتعاملين على تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة، فلدينا استراتيجية متكاملة للابتكار هدفها تحسين الخدمات والتسهيلات الجمركية والتجارية عبر الاستفادة من الابتكارات الجديدة في اختصار الوقت وجهد وتوفير الكلفة على المتعاملين لتعزيز قطاع التجارة الخارجية، تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة بدعم التنوع في بنية الاقتصاد الوطني على طريق التقدم إلى اقتصاد المعرفة، ورؤية مئوية الإمارات2071».

وأكد أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تدعم تقدم الدولة على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، ومنها مؤشر الابتكار العالمي، حيث حققت الإمارات تقدماً مهماً على مؤشر الابتكار العالمي في هذا العام 2017، حيث حصلت على المركز الأول عربياً، والمركز الـ 35 عالمياً متقدمة 6 مراكز عن ترتيبها الـ 41 في 2016.

ويعتبر التصنيف البلاتيني من أكثر المعايير دقة وصعوبة في تقييم نظم الابتكار العالمية، حيث يحتوي على 10 معايير رئيسة، و50 معياراً فرعياً، وجميع المعايير يجب أن ترتبط بأدلة واضحة لآخر 5 أعوم، ويتم منح التصنيف «البلاتيني» إذا كانت كفاءة نظام الابتكار تصل إلى 90% فأكثر، وتغطي الجوانب التشريعية والمالية، وإجراءات النظام وقوانينه، وملاءمته وارتباطه بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ومدى تحقيقه أهدافها، والاتصال.

وأعرب أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي عن سعادته بهذه الجوائز التي ترسخ موقع جمارك دبي وريادتها العالمية، مشيراً إلى أن دائرة جمارك دبي أول مؤسسة حكومية في الدولة شاركت في جائزة الأفكار البريطانية في عام 2010 وأول مؤسسة حكومية في الدولة والعالم تحصل على التصنيف البلاتيني من أول تقييم لها وإلى 8 سنوات متتالية حتى عام 2017.