«ميرال» تقدم تجربة رقمية مميزة لزوار جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «ميرال»، مشروعاً طموحاً لتحول تجربة ياس إلى تجربة رقمية مميزة، تربط بين مختلف المرافق والمدن الترفيهية في جزيرة ياس.

وسيقدم المشروع الرقمي الجديد رحلة رقمية خاصة حسب ميول كل زائر، ما يعزز جاذبية جزيرة ياس كالوجهة الأفضل للمسافرين من رواد أعمال ومحبي الاستجمام من حول العالم.

وتعتزم الشركة إطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من عام 2018، والتي من شأنها أن ترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات غير مسبوقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية والمحمولة حال التفاعل مع «عالم فيراري أبوظبي» الشهير و»ياس ووتروورلد» وجميع المرافق الحالية على جزيرة ياس، فضلاً عن الحديقة الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة المخطط إنجازها في العام القادم.

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «نعتبر توفير تجارب غامرة لزوار جزيرة ياس من الأساسيات التي ترتكز عليها رؤية الجزيرة. وبفضل دعم شركائنا، سيلعب هذا المشروع دوراً محورياً في تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة للترفيه والاستجمام، كما سيسمح لنا بربط وجهاتنا الترفيهية المختلفة بأفضل التقنيات الرقمية، ما سيمنح الزوار تجارب خاصة ومميزة لا تنسى».

وبمجرد أن تبدأ رحلة الضيوف مع جزيرة ياس، سيحصلون على هوية تعريفية افتراضية، لتصبح بذلك «مفتاحهم» الرقمي للتجول في أرجاء وجهاتنا المفتوحة والمترابطة، والتي تم تطويرها خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وتتيح هذه التجربة الاستمتاع بتجارب متعددة وغامرة باستخدام هواتف الزوار الذكية أو أجهزتهم الرقمية، ومنحهم الفرصة لإضفاء طابع شخصي على تفاعلهم مع عائلاتهم أثناء وجودهم في جزيرة ياس.

ويستند مشروع التحول الرقمي إلى منصة سحابية متكاملة، ما يسمح لشركة «ميرال» بفهم وتلبية رغبات زوار جزيرة ياس والشركاء بشكل أفضل، من خلال استخدام أدوات متطورة لإدارة وإثراء تجربة العملاء.