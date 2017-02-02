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مسلسلات رمضان القادم شبابية
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

سعيد ياسين (القاهرة)

يستحوذ شباب الفنانين والفنانات على غالبية المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، ومن هؤلاء من يعود إلى الدراما بعد غياب، ومنهم من يواصل حضوره الذي بدأه قبل سنوات، في مقابل حضور محدود لعدد من الفنانين الكبار، حيث يوجد عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهالة صدقي وميرفت أمين وبوسي.

* في مقدمة الشباب الذين يعودون بعد غياب كريم عبدالعزيز الذي ينافس بمسلسل «الزيبق»، ويجسد فيه شخصية شاب يعمل مع والده في محل بقالة، ويتم تجنيده من قبل ضابط في المخابرات المصرية، من أجل العملية «الزئبق» التي يسافر من خلالها إلى أغلب الدول الأوروبية.. ويعود أحمد السقا بمسلسل «الحصان الأسود»، وتدور أحداثه في إطار تشويقي غامض، ويجسد السقا فيه شخصية شاب يدعى «فارس».

* يعود محمد رجب بعد غياب تسعة أعوام منذ قدم «أدهم الشرقاوي» من خلال مسلسل «العودة» ويتناول العمل أسرة من خمسة إخوة يتعرض كل واحد منهم لصراع حاد في حياته، وتصل الصراعات إلى أقصاها عندما تتأثر حياة كل منهم بسبب بعضهم البعض.. ويعود حمادة هلال من خلال «طاقة القدر» الذي يتناول قصة صعود شاب من حارة شعبية ليصبح من الأثرياء.

* بعد ثلاث سنوات تقوم هند صبري ببطولة مسلسل «حلاوة الدنيا»، ويشارك أحمد مكي في مسلسل جديد عنوانه «خلصانة بشياكة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول علاقة الرجل بالمرأة، أما هاني سلامة فيدخل سباق رمضان من خلال مسلسل «طاقة نور».

* يواصل مصطفى شعبان حضوره من خلال مسلسل «اللهم إني صائم» ويجسد فيه شخصية شاب يتمتع بقدر من الذكاء والدهاء، يقع في حب إحدى الفتيات تغير مجرى حياته، وتشارك نيللي كريم حضورها بمسلسل «أمن قومي»، ويقوم طارق لطفي ببطولة مسلسل «بين عالمين»، أما يوسف الشريف فيقدم مسلسل «كفر دلهاب» أمام روجينا ورامز أمير وندا موسي. ... المزيد
     
 

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