أرقام قياسية في ختامية «دبي فستيفال»

دبي (الاتحاد)

كشف «دبي فستيفال سيتي» النقاب عن عدد من أبرز فعاليات حفل ختام «تحدي دبي لليّاقة»، الذي يقام غداً وعلى مدار يومين، ويشهد الختام سباق قوارب التنين وعروض مقاتلي النينجا، ووصولاً إلى جلسات اليوغا، وتمارين اللياقة البدنية باستخدام الدرجات وغيرها الكثير، وسيُتاح للزوّار فرصة لقاء بطل الملاكمة الحالي للوزن الثقيل أنتوني جوشوا ضمن إطار نسخة خاصة من عروض «تخيل» خلال أمسيتي حفل الختام، إلى جانب إقامة حفل توزيع جوائز تحدي دبي لليّاقة ومحاولة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لأكبر عدد من الناس الذين يمارسون تمارين القفز خلال وقت واحد، كما ستُضاء سماء دبي خلال العطلة بعروض مذهلة من الألعاب النارية الاحتفالية في منطقة «فستيفال باي».

وسيتم تخصيص أماكن محددة ضمن منطقة «فستيفال باي» لممارسة رياضات مختلفة وتمارين اللياقة البدنية، فضلاً عن إتاحة الكثير من الفرص لخوض تجارب جديدة، كما تتوفر منطقة مخصصة لتمارين اللياقة البدنية للأطفال تتيح لهم إمكانية الاستمتاع بجدران التسلق، وممارسة رياضتي الترامبولين والباركور، إضافة إلى جلسات برنامج «لو ميلس» الرياضي المصممة خصيصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 12 عاماً.