«الإمارات دبي الوطني» يطلق أول فرع رقمي

دبي (الاتحاد)

افتتح بنك الإمارات دبي الوطني أول فروعه الرقمية بخدمات غير ورقية في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ودشن الفرع الجديد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وهلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي إطلاق أول فرع رقمي في إطار مبدأ البنك الرامي إلى توفير تكنولوجيا بلمسة بشرية من خلال تمكين الخدمة الذاتية والحلول المصرفية المعززة، مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية.

ويشمل الفرع الجديد خدمات مصرفية وحلول دفع سلسة وانسيابية، تتيح للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات المتعلقة بالتعاملات المصرفية والحصول على منتجات جديدة، وسيفتتح الفرع أبوابه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال هشام عبدالله القاسم: «ينفذ بنك الإمارات دبي الوطني استثمارات استراتيجية في التكنولوجيا لتحديث منظومة العمليات في مراكز الخدمة ومكاتب الدعم الخلفية، بما يدفع عجلة تحولنا إلى بنك ذكي ومتصل بامتياز، ضمن اقتصاد ذكي بالكامل، وذلك في إطار هدف واضح لتبوء موقع الريادة في قطاع الصيرفة الرقمية داخل دولة الإمارات والمنطقة عموماً. ويجسد افتتاحنا لفرعنا الرقمي بخدمات غير ورقية مبدأنا الذي يهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مصرفية عصرية ومتطورة، مدعومة بعناصر بشرية مميزة».

ويتميز الفرع الجديد بمظهر عصري وأجواء حديثة مع شاشات LED عالية الوضوح، توفر خدمات ذاتية وحلول الخدمات المعززة، إضافة إلى شاشات تعمل باللمس وأجهزة لوحية تقدم للعملاء معلومات وافية وشروحات حول المنتجات.

ويوجد عدد من موظفي الفرع لإرشاد العملاء وتقديم مساعدة شخصية حول استخدام الخدمة الرقمية المناسبة لكل عملية.

كما يوجد روبوت الذكاء الاصطناعي «بيبر» لتزويد العملاء بمعلومات حول المنتجات والخدمات، إضافة إلى إطلاع العملاء على مختلف الحلول المصرفية المبتكرة المقدمة من البنك عبر إجراء محادثة معهم.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «تتوافق الأولويات الاستراتيجية لمركز دبي التجاري العالمي، مع استراتيجية دبي المدينة الذكية، ومع أجندة الابتكار الخاصة بدبي وبدولة الإمارات العربية المتحدة، من منظور تطوير البنية التحتية وتقديم أحدث الخدمات الرقمية والتقنيات الذكية التي تلبي احتياجات زائري الأعمال المشاركين في الفعاليات المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، من جميع أنحاء العالم»، وأضاف: «إن افتتاح أول فرع لبنك الإمارات دبي الوطني، يقدم كل خدماته المصرفية الخالية من المعاملات الورقية، في مركز دبي التجاري العالمي، يعزز قدرتنا على مواصلة جذب زوار دبي من رجال الأعمال الدوليين».