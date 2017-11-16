«روسنفت»: إدارة الخروج من اتفاق «أوبك» تحدٍ خطير

عواصم (رويترز)

قال ميخائيل ليونتييف، المتحدث باسم شركة روسنفت الروسية، أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج: «إن إدارة الخروج من الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط يمثل تحدياً خطيراً».

واجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع تنفيذيين من شركات النفط الروسية في موسكو أمس، قبيل اجتماعات في فيينا، في نهاية نوفمبر الجاري، بين الدول الأعضاء في مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين. وقد تحدد اجتماعات فيينا إن كان سيتم مد الاتفاق الحالي.

وقال ليونتييف: «بالحديث عن مخاوف الشركة يتعلق الأمر قبل أي شيء بكيفية إعداد إجراءات تعليق تقليص الإنتاج». وأضاف: «هذا سؤال خطير. إن آجلاً أو عاجلاً بالطبع سيتم رفع هذه الإجراءات. الآن أو في وقت لاحق هذا سؤال منفصل. إنه تحدٍ خطير ينبغي أن نستعد له».

وتقلص روسنفت الإنتاج في أحدث حقولها في إطار اتفاق أوبك الذي تعهدت روسيا من خلاله بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً. وقال إريك ليرون، النائب الأول لرئيس شركة روسنفت: «إن الشركة قد تؤجل بعض المشروعات الجديدة إذا تم مد الاتفاق بعد موعده النهائي في 31 مارس عام 2018».