فنزويلا توقع اتفاقاً مالياً مع روسيا

موسكو (أ ف ب)

وقعت فنزويلا، التي أعلنتها عدة وكالات تصنيف في حالة تخلف جزئي عن الدفع، اتفاقا في موسكو أمس لإعادة هيكلة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه من هذا البلد في العام 2011، لكنها لا تزال بعيدة عن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها.

وتؤكد كراكاس التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط والعقوبات الأميركية، أنها «تحترم التزاماتها المالية»، لكن المتاعب تتوالى بالنسبة إلى هذا البلد، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأغذية والأدوية بسبب عدم توفر السيولة لاستيرادها.

ووقع وفد، وصل صباح أمس إلى موسكو يقوده ووزير المالية الفنزويلية سيمون سيربا، اتفاقا لإعادة هيكلة دين روسي بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه البلاد لشراء أسلحة روسية بحيث يتم إرجاء قسم كبير من المدفوعات، بحسب ما أعلن مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمام صحافيين إن موسكو «لم تتلق أي طلب» من كراكاس للحصول على مساعدة مالية إضافية في ما عدا الاتفاق. لكن هذا العقد لا يزال بعيدا عن حل المشاكل المالية لكراكاس التي تسعى إلى إعادة هيكلة دين إجمالي يقدر بنحو 150 مليار دولار.