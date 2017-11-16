بيع ألماسة فرنسية بـ 15 مليون دولار

جنيف (رويترز)

بيعت ألماسة شهيرة، مرتبطة بحقبة الحكم الملكي الفرنسي، بحوالي 15 مليون دولار في مزاد علني بجنيف يوم الثلاثاء الماضي.

وظلت الألماسة قرمزية اللون التي يطلق عليها اسم «لو جراند مازارين» ووزنها 19 قيراطاً مرتبطة بالتاج الفرنسي لأكثر من 200 سنة وكانت ضمن جواهر التاج. وكان بين المبيعات الهامة الأخرى في المزاد قلادة من الألماس النقي وزنها 163 قيراطاً، تعرف باسم «كرييشن 1» وبلغ سعرها 33 مليوناً ونصف المليون دولار. وقال فرانسوا كوريل، رئيس دار مزادات كريستي في أوروبا وآسيا إن شركته باعت مقتنيات بقيمة 118 مليون دولار خلال المزاد وعلق قائلاً إنها «ليلة عظيمة».