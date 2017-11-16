تراجع البطالة في مصر

القاهرة (رويترز)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 11.9% في الربع الثالث من هذا العام مقابل 12.6% قبل عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.513 مليون عاطل بانخفاض 127 ألفا عن الربع المقابل من 2016 لكن بزيادة 17 ألف عاطل عن الربع الثاني من هذا العام. وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.472 مليون موظف بزيادة 652 ألف موظف عن الربع المقابل من 2016. وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة.