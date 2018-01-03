«إف إيه إم» توفر حلول وبيانات السوق للمستأجرين

دبي (الاتحاد)

يوفر البرنامج الذي طورته شركة «إف إيه إم العقارية»، للملاك راحة البال لتقديمه تقارير لحظية مفصلة لأحوال السوق، وتوقعات الأسعار وإيضاح العائد الفعلي للاستثمار للعقارات كل على حدة من خلال منصة فريدة على الإنترنت.

ويأتي البرنامج الجديد في مصلحة المستأجرين أيضا، الذين غالبا ما ينزعجون من الردود المتأخرة لمشاكل الصيانة الملحة، حيث يوفر البرنامج قناة تواصل مباشرة لحل المشاكل المحلية، مثل أعطال المكيفات وتسريبات الأدوات الصحية والمشاكل الكهربائية. وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»: «الهدف هو الارتقاء لخدمات إدارة العقارات لمستويات جديدة، باستخدام التكنولوجيا لجعلها أسرع، أسهل وأكثر كفاءة، سواء للوسطاء العقاريين أو الملاك أو المستأجرين».