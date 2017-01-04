«ديوا» تدشّن محطة تحويل في القوز

دبي (الاتحاد)

‬دشنت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا» ‬بالتعاون ‬مع «‬ميراس ‬للتطوير ‬العقاري»‬، ‬محطة ‬تحويل ‬رئيسية ‬جديدة ‬جهد ‬132/‏11 ‬كيلوفولت ‬بقدرة ‬تحويلية ‬150 ‬ميجافولت ‬أمبير ‬في ‬منطقة ‬القوز-4، ‬وذلك ‬لتأمين ‬الطلب ‬المتنامي ‬على ‬الطاقة ‬الكهربائية ‬لمختلف ‬الاستخدامات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أنه: «نسهم في تعزيز البنية التحتية والمرافق الخدمية في إمارة دبي وفق أعلى المعايير العالمية، بما ينسجم مع دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات إلى الأمام وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد».

وأضاف: «يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة شبكات الهيئة لنقل الكهرباء إلى منطقة القوز-4، حيث تم تمديد كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 4 كيلومترات لربطها بمحطة التحويل الرئيسة جهد 132/‏11 كيلوفولت، ومحطة التحويل جهد 400/‏132 بمنطقة القوز، بما يرفع من الكفاءة والاعتمادية لشبكات الهيئة في هذه المناطق الحيوية ويضمن استمرار واستقرار الإمدادات إلى مختلف المستهلكين في كافة الأوقات».

وأكد الطاير أن محطات نقل الطاقة تبنى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وتحتوي على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل بما يسهم في دعم اعتمادية وكفاءة عمل هذه المحطات لتخدم خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة. واختتم: «نعمل حالياً على تطوير المحطات القائمة عن طريق رفع القدرة التحويلية لتلك المحطات وإدخال أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، وذلك بشبكة كهرباء تسهم في وضع إمارة دبي على خريطة أفضل المدن في البنية التحتية. وتقوم الهيئة حالياً بإنشاء ما يقارب 100محطة نقل جهد 132/‏11 كيلوفولت تقريباً خلال السنوات الثلاث القادمة، وتتفاوت مراحل إنجاز هذه المحطات».