خزّافو جلفار

كتابة وتصوير: لولوة المنصوري

منذ البُعد والبراءة وحتى بعد سنوات الغياب والجراد والجوع، وقيامة النفط والحضارة والأمان، تلوّح يد الصانع من تحت المخازن وحجارة المقابر والأفران، يلوّح الصانع بيدٍ من خزف، وتنزلق أمشاج الطين تكسو السهل والوادي والأكواخ الحجرية في (شمل)، أقصى شمال الإمارات.

منذ تاريخ أبعد من أم النار، التمّ شمل الماء والطين والنار، وصهلت الأرض بالهواء، فتحت اليد شهيتها للتشكيل والفخار والرسم والفنون.. كانت الأرض تنحت إنسانها في سهول شمل الخصبة، وكأن الأرض البريئة هناك تنبت الفخار والألوان والزخرفة وتمرن إنسانها على إنتاج الإبداع وتجسيد الجمال. فلا شيء سوى الطين يحتمل أمراض الزمن، يتماسك في حفرة اللهب ليتكوّن، يخزن الينابيع بدرجات يتحملها الجسد الإنساني. وتكون فصول القيظ والعطش في قسوة مناخ صحراوي دليلاً ومحرّضاً للإنسان الإماراتي الأول على صنع جرار الفخار، كسبيل أوليّ لتخزين الماء وحفظه بارداً في جوف الطين المصقول.

في شمل، شرق إمارة رأس الخيمة، الأخضر يملك السهل الخصيب والوادي، وسفح جبل الحاير بوادي حقيل ينفتح على أطلال المحارق وبيوت الفخار وآثار الأفران الحجرية والمراعي وخزّانات المياه العذبة ودخان الكهوف الدافئة وحجارة المدافن والأسوار والمقابر القديمة، وبين شمل وجلفار وجدوا طفولتهم، وألعاب الطين والحجر تسير على هذا السهل، على مدّ من المقابر القديمة جداً والفخار بين الخليج العربي وجبال الحجر، نموّهم الطبيعي كان يتقاطع مع مسار الذئاب والضواري، ومسارب روائح الأرغفة الساخنة في تنانير الجارات المترحلات من مسندم، وكان الأهل يسكنون في بيوت ناشزة على المقابر، يقع إحداها في سهل واسع، سهل من الأصداف والمحار، ينتصف أكبر ثنائي وجودي متلاحم في الوطن (البحر والجبل).

حقول الطين