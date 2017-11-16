ناصر جبران.. مصاهر الغد البعيد

محمد حسن الحربي

فجأة وبهدوء رحل ناصر جبران. كنتُ التقيتهُ قبل يومين بالتحديد من خبر الفقد المُحزن، يوم الجمعة «3 نوفمبر 2017»، وإذا ما أسعفتني الذاكرة، كان اليومُ أربعاء ظهراً في مقهى بمتاجر الجرينة، منطقة سكنية تقع خلف المدينة الجامعية بالشارقة. أذكر أنني سألته حال وجدته هناك، مستغرباً ومبتسماً، والساعة كانت تقارب الثانية من بعد الظهر: «ما الذي جعلك تُغيّر عادتك يا أبا جبران وتتأخر في المقهى إلى هذا الوقت؟». فردَّ: «أنتظر البنت، فآخر محاضراتها الجامعية تنتهي بعد قليل». كان من عادته حينما يجلس في مقهى «تيم هورتنز» في متاجر الجرينة، أو مقهى «آنديتشي» قرب منتجع ماربيا على كورنيش بحيرة خالد بالشارقة، أن يتناول فنجان قهوة تركية، من دون سكر، ولا يثنّي عليه، بل يكتفي بالماء، ثم يستغرق في قراءة كتابٍ معه غالباً ما يكون رواية. يومان في الأسبوع، أو ربما أكثر، كنت أراه يكتب فيهما مستخدماً جهاز «آي باد». كان هذا جزءاً رئيساً من برنامجه اليومي؛ يأتي من عجمان، حيث سكنه، إلى أحد المقهيين في الشارقة «تيم هورتنز أو آنديتشي»، بانتظام وتنظيم، كنت حين أراه في أحد المكانين، أنظر إلى ساعة هاتفي لأجدها التاسعة صباحاً. وكان جلوسه إلى طاولة محدّدة لا يغيّرها إلا إذا كانت مشغولة من شخص سبقه إليها، ودائماً ما كان يعطي ظهره إلى الخارج ووجه إلى فضاء المقهى، تجنباً للإضاءة في هذا الوقت من الضحى، ومستفيداً منها. إن أسعفني الحظ ورأيته لم يكمل بعد فنجان قهوته التركية، بادرته بالسلام والجلوس إليه للدردشة التي غالباً ما كانت متقطّعة وسريعة، إما إذا رأيته قد باشر القراءة فالأمر يختلف، أحاول دخول المقهى بطريقة أحرص فيها ألاَّ يراني، وأجلس لأبدأ عملي، لكن ربما بعد قليل وفي ما يشبه الاستراحة، نلوّح لبعضنا ثم نبتسم وينهض أحدنا إلى الآخر لنتبادل سؤالاً واحداً في الغالب هو: «من متى وأنت هنا؟». لماذا تكون دردشتنا متقطعة وسريعة؟ لأننا نريد في مثل هذا الموقف، الحديث عن موضوعات عدّة، متداخلة ومتشعبة، وفي أقصر مدة زمنية، تفادياً للتأثير على برنامجنا الموحّد والمتشابه في جلّه، فهو هنا للقراءة والكتابة وكذلك كنتُ أنا. من تلك الموضوعات التي كنّا نمرُ عليها سريعاً، كما لو أننا نتفقدها أو نتذكّرها أو نُذكّر أنفسنا بها بصوت مرتفع، الكتب التي قرأناها أو التي سنقرأها، المشروعات الكتابية التي بدأناها، وأين وصل أحدنا فيها، أو تلك الكتابة التي لم نبدأ بها لتظل أفكاراً على ورق، لم نجد لها وقتاً أو مُفتتحاً تمهيدياً يشجعنا على المضي فيها بتدفق مُرضٍ ومعقول، إلى جانب ذلك كنّا نسأل بعضنا بعضاً عمّا نحن فيه من حال صحية، اعتماداً على ممارسة الرياضة البدنية اليومية، لما فيها من شعور عام مطمئن، يجعلنا نحسُّ بشيء من السعادة الفيزيائية، إن لم تكن سعادة نفسية أعمق، في الأقل تشعرنا أننا بخير «أفضل من غيرنا» كون المحيط المترفّة خامل وكسول. كنا نستعرض نوايانا في السفر القصير غالباً، وأي الجهات تحظى بالترشيح في هذا الوقت من العام. ممارسة الرياضة اليومية لم تعد هواية مشتركة بيننا فقط، ناصر وأنا، بل غدت ضرورة صحية، وأصبحت مسألة حياة، لا يجرؤ أحدنا على التفكير بإهمالها أو تأجيلها لأي سبب من الأسباب مهما عَظُم. ورياضتنا اليومية كانت المشي، كان ناصر يمارس المشي شبه اليومي، كما كنت أفهم منه، ولا أدري أيُّ الأيام كان «يكسر» فيها برنامجه كما يفترض، أهو يوم الجمعة أم يوم السبت، لكنه كان يحرص على المشي حرصه على المطالعة والكتابة، حتى عندما يكون في مقهى الـ«آنديتشي» ويحين وقت صلاة الظهر على سبيل المثال، كنتَ تراه يتوقّف عما كان فيه، وينهض خارجاً إلى المسجد الذي كان يستغرق الوصول إليه، ذهاباً وإياباً، زمن بين 20 - 25 دقيقة، وإذا ما أضفت إلى ذلك فترة المشي لنصف ساعة يومياً، كان صاحبي في دائرة المعدّل النموذجي للصحة البدنية وهو 150 - 200 دقيقة أسبوعياً. لم أرَ أبا جبران يوماً إلاَّ مبتسماً، كان «مرحبانياً» وكريماً، ويمتلك قدرة فائقة على تشجيع جليسه على أن يتحدث عن نفسه وأحواله بتدفق مطمئن، وتلك لعمري ميزة لا تتأتّى إلا لإنسان خاص، فضلاً عن أنها ميزة تندرج في قائمة الحميد النادر من القيم السامية. هو ميّال إلى النكتة، وغالباً ما يبدأ هو أولاً «إملوحاته» ليجر جليسه من قلبه إلى مقام المرح، لتكر المقامات من بعد، وليطفقا معاً إلى فضاء من الارتياح البهيج، يعتقهما من عكوسات الحياة وشتى أنواع المنغِّصات الأخرى.

كنت ترى ناصر جبران ممتلئاً بالهدوء الداخلي، وغالباً ما يكون هذا حاله، لكن حينما تعمّق النظر في روحه مخترقاً سواتر عدة، كنت تجد حقيقة مرة، تجد أن تلك السكينة لا تليق به، فثمة موار لا يهدأ في داخله، فشلت بلجمه طمأنينة الخارج التي تحتكرها أحياناً غواية الاجتماعي. لم يكن الرجل حزيناً أو خائفاً لكنه تعايش مع عزلة موحشة من نوع ما، ورغم أنه كان على الدوام، غاضباً من أشياء كثيرة في المكان حوله.. حولنا، لكنه كان ناجحاً في جسرِ متناقضين، الوحدة الموحشة ودفء الأمل. كان يعوّل كثيراً على غده، أنه سيأتي بالأجمل المنتظر. لقد جاء ناصر إلى الهامش البارد على كبر تجربة، فكان ألمه مضاعفاً وبما لا يمكن وصفه، وهو الذي حفر بأظافره، مع من حفروا، أساسات الجمعيات الأهلية والمهنية في وطن متوثب، لكنه فجأة وجد نفسه يكسر دائرة الضوء تجاه الظل. ناصر كان نسراً وحيداً في ذروة عزلته المنبسطة النهايات، ملتفاً بكبرياء التاريخ والأسلاف، مصاهراً الغد البعيد بأسراره الجديدة. كنتَ إذا ما أطلت الرفقة معه، استطعت تحسس اشتعالاته المتجددة، الدفينة المحجبة على الآخرين، ليثبت لك يقيناً، أن روحه تغصُّ بعتبٍ من نوع خاص، وسع كل أطراف جزيرة العرب. رحل ناصر جبران وهو على حاله هذه، ربما ليكمل بها ما ينقص الغياب في أبديته.

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