من هو فرعون موسى؟

إميل أمين

مرة جديدة ينفجر الصراع التاريخي الديني الهويّاتي - إن جاز التعبير - حول فرعون الخروج، ذاك الذي طارد نبي الله موسى في البحر الأحمر وهلك هو وجنوده بحسب الروايتين التوراتية والقرآنية، وهو جدل فكري لم ينقطع طوال قرون، فلا تزال الإنسانية شغوفة بمعرفة هوية هذا الرجل، وهل كان مصرياً أم من جنسية أخرى؟

على أن السؤال: «لماذا (الآن) انفلت هذا الجدل من عقاله مرة جديدة؟

الشهر الماضي أجابت دائرة الإفتاء المصرية عن سؤال حول هذا الموضوع بالقول: «أرجح الأقوال عند المفسرين وعلماء التاريخ هو أن الفرعون الذي عاصر موسى عليه السلام هو رمسيس الثاني».

لكن دار الإفتاء أضافت: «هناك رأي آخر يرى أن نبي الله موسى عاصر اثنين من الفراعنة لا سيما أن هناك رأياً للشيخ رشيد رضا يرجح أن فرعون موسى هو منفتاح».