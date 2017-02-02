محمود الجندي يعتذر عن «الأب الروحي»

القاهرة (الاتحاد)

فشلت محاولات إعادة الفنان محمود الجندي إلى مسلسل «الأب الروحي» بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في تصويره خلال الأيام الماضية، بسبب رؤيته للنص وتهميش دوره فيه بصورة لم يكن يتوقعها، وقال الجندي إنه تعاقد على المشاركة في بطولة المسلسل لثقته بجهة إنتاجه، إلا أنه فوجئ بأن مشاركته لا تتجاوز 20 مشهداً في أحداث الجزء الأول من العمل المقرر أن يقع في خمسة أجزاء، ويشارك في بطولته محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبدالعزيز وأحمد فلوكس وميريهان حسين وإخراج بيتر ميمي.

ويستعد الجندي لتصوير دوره في مسلسل «هجرة الصعايدة» أمام وفاء عامر وسلاف فواخرجي وعمرو عبدالجليل وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج عادل أديب الذي تعاون معه من قبل في مسلسل «باب الخلق» أمام محمود عبدالعزيز، كما رشح للمشاركة في مسلسلي «رمضان كريم» أمام حسن حسني وصلاح عبدالله وسيد رجب وايتن عامر وهيثم زكي وإخراج سامح عبدالعزيز، و«أفراح ابليس» أمام جمال سليمان وصابرين.