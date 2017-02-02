الفيشاوى في «الشارع اللي ورانا»



تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017 سعيد ياسين (القاهرة) يواصل فاروق الفيشاوي حضوره خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل «الشارع اللي ورانا»، أمام كارمن لبس ودرة وسلوى محمد علي وإسلام جمال وتأليف حازم حافظ وإخراج مجدي الهواري. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، كما يشارك في بطولة مسلسل «قصر العشاق» أمام حسين فهمي وعزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي وتأليف محمد الحناوي وإخراج عمر عبدالعزيز. وكان الفيشاوي شارك في رمضان الماضي في بطولة «راس الغول» أمام محمود عبدالعزيز وميرفت أمين ولقاء الخميسي ومحمد شاهين وإخراج عادل أديب، كما شارك في رمضان من السنوات الماضية في العديد من المسلسلات، منها «بعد المرافعة» و«أهل الهوى» و«أكتوبر الآخر» و«انا القدس» و«قاتل بلا أجر» و«ليل الثعالب» و«المطعم» و«عفريت القرش» و«ألف ليلة وليلة» و«الدم والنار» و«كناريا وشركاه».