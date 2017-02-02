حبيب غلوم: لا أفكر في تجربة الإنتاج السينمائي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يرى الفنان حبيب غلوم أن تكريمه مؤخراً من مهرجان «ضيافة»، الذي أقيم في دبي بدورته الأولى، على مجمل أعماله الدرامية والسينمائية، وكذلك الأعمال التي أنتجها في الآونة الأخيرة، وكان آخرها مسلسل «خيانة وطن»، هو احتفاء كبير من مهرجان مهم يهدف إلى تكريم المبدعين في كل المجالات، معترفاً بأن مثل «ضيافة» أتى في الوقت المناسب، خصوصاً أن هناك العديد من الأعمال المتميزة التي قدمت في الفترة الأخيرة ولم تنل حقها.

وقال لـ «الاتحاد»: إن «خيانة وطن» أحد هذه الأعمال التي رغم النجاح ونسب المشاهدة العالية التي حققها العمل بسبب طرحه الجريء، فإنه لم ينل حقه في الاحتفاء والتكريم المناسب، وقال: كنت أتوقع بعد عرض «خيانة وطن» في رمضان الماضي، وبعد النجاح الذي لقيه، أن يكون هناك تكريم أكثر لفريق العمل، ولكل من يعمل في الدراما، لكي يكون دافعاً لتنفيذ أعمال على المستوى نفسه.

وقال: إنه لم يستفد من «خيانة وطن» من الناحية المادية إطلاقاً، لاسيما أن كل ما جاء من ميزانية وضعها بالكامل لتنفيذ العمل.

وشدد غلوم على ضرورة وجود الدعم الأكبر من قبل الجهات المعنية بالفن في الإمارات في المجالين التلفزيوني والسينمائي، فشركة واحدة أو اثنتان لا تكفي، فلا توجد حالياً إلا «إيمج نيشين» التي تسعى لإنتاج أعمال فنية، مع بعض المحاولات على استحياء من بعض الجهات الأخرى، فما قدم في السنوات القليلة الماضية لا يسمى «صناعة سينمائية»، إنما تجارب سينمائية تنضج بين فترة وأخرى، أحدثت حراكاً في المنطقة، متمنياً أن تتكاتف كل الجهات المعنية بالفن من أجل وجود صناعة سينما خلال السنوات المقبلة.