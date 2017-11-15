«التحالف» يقتل 4 من قادة الصف الأول في «داعش»



تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017 واشنطن (وكالات) كشف التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» أمس، أنه قتل 4 من قياديي الصف الأول للتنظيم الإرهابي، مبيناً أنه أردى بغارة قرب القائم العراقية، نهاية أكتوبر المنصرم، المدعو يوسف دمير المسؤول الإعلامي للتنظيم، وعمر دمير منسق العمليات الخارجية، ولفت إلى أن القياديين البارزين مرتبطان بشبكات للتنظيم المتشدد في الشرق الأوسط وأوروبا. كما قضت ضربة أخرى قرب الميادين السورية في نوفمبر الحالي، على المدعو «أبو يزن» أحد كبار قادة «داعش» ومتخصص بتسهيل نقل الأسلحة، بينما قتلت غارة قرب البوكمال في 5 نوفمبر، على «عبد الله حاجو» أحد أبرز مخططي العمليات الخارجية في التنظيم الإرهابي. وأكد التحالف أن القضاء على هؤلاء الإرهابيين الرئيسيين يعيق بشكل كبير أنشطة «داعش» العسكرية، ويضعف قدرته على تجنيد وتدريب الإرهابيين والتخطيط لهجمات إرهابية في سوريا والعراق وخارجهما، متعهداً تكثيف الضغط على كبار قادة التنظيم المنهار وشركائه من أجل تحطيم وتعطيل وتفكيك هياكل التنظيم المتشدد.