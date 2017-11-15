اختفاء أطول «هرّ» في العالم

شيكاغو (أ ف ب)

فُقد الهرّ «اركتوروس»، وهو أطول قط منزلي في العالم، في حريق شب صباح الأحد الماضي، في ديترويت بمنزل أصحابه. ويبلغ طول «اركتوروس» 53,6 سنتيمتر.

وفُقد أيضاً في الحريق الهرّ «سيجنس» المدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتمتعه بأطول ذيل في العالم (44,5 سنتيمتر).

ويرجح أن يكون الهرّان قضيا في الحريق، إلا أن صاحبيهما لورين وويل باورز لا يزالان يأملان بأنهما تمكنا من الفرار.

وأوضح ويل باورز عبر شبكة «فيسبوك» «حاولت إنقاذ الهرّين، إلا أنني لم أنجح في تحديد مكانهما قبل أن يدركني الدخان».

وقال باورز: «خسرنا كل شيء واختفى منزلنا» طالباً من جيرانه المساعدة في العثور على الهرّين في حال أفلتا من الحريق.