«أمازون» تقتبس مسلسلاً من «سيد الخواتم»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلنت شركة «أمازون»، أنها اشترت الحقوق التلفزيونية للسلسلة الخيالية «لورد اوف ذي رينجز» (سيد الخواتم) الشهيرة للكاتب ج.ر.ر. تولكين وتنوي تحويلها الى مسلسل يمتد على مواسم عدة.

وذكر موقع «ديدلاين» أن الشركة العملاقة عبر الإنترنت التي كانت تتنافس مع «نتفليكس» و«إتش بي او»، ظفرت بالحقوق التلفزيونية بعرضها أكثر من 200 مليون دولار.

وستكون مجريات المسلسل في أرض الوسط مع شخصيات أساسية مأخوذة من سلسلة الافلام الناجحة، وسيتضمن مغامرات جديدة تسبق أحداث الجزء الأول من ثلاثية الأفلام الشهيرة، على ما جاء في بيان «أمازون استوديو»، التي أصبحت في غضون سنوات طرفا أساسيا في الإنتاج السمعي والبصري.

يتضمن اتفاق شراء الحقوق إمكانية إعداد مسلسل ثان مقتبس عن «سيد الخواتم»، الذي وصفته مديرة المسلسلات الخيالية بـ «أمازون استوديو» شارون تال يغوادو «بالظاهرة الثقافية التي أسرت قلوب أجيال وأجيال». ولم يكشف عن موعد بدء بث المسلسل. وكان اقتباس بيتر جاكسون للرواية سينمائياً قد حقق حوالى ثلاثة مليارات دولار في العالم، وحاز 17 جائزة أوسكار.