«ليجولاند وورتربارك» بدبي.. ترفيه برذاذ الماء

نسرين درزي (دبي)

المرح المقترن بالضحكات يعم أجواء «ليجولاند ووتر بارك»، الحديقة المائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تم افتتاحها حديثاً ضمن «دبي باركس أند ريزورتس». والوجهة الترفيهية القائمة على أشهر مجسمات البناء الملونة تحاكي بمنزلقاتها المبتكرة عالم الخيال، وكأنها تخرج للتو من أفلام الرسوم المتحركة. وهي بحجم الاستقطاب الجماهيري الذي تسجله يومياً تؤكد حضورها في تقديم اختيار إضافي للعائلات الباحثة عن اللعب الممزوج بالتجارب المتفردة.

تجارب تفاعلية

قبل الوصول إلى البوابة العريضة لـ «ليجولاند ووتر بارك» حيث الازدحام على منصات الاستقبال تكون المنزلقات العملاقة ومعها أصوات التخبط بالماء قد خطفت أنظار الزوار وسرقت أسماعهم بمزيد من التشويق لقضاء اليوم في الداخل. ومع أن معظم الألعاب هنا مخصصة للأطفال، إلا أن الاهتمام بها يطاول مختلف الأعمار ممن يدفعهم الفضول إلى استكشاف الهندسة الذكية لأشهر مكعبات العمارة.

وتمتد 20 منزلقا مائيا على مساحة الحديقة حيث المرافق الخدماتية تعج بالأفكار وأدوات تسلية جديدة لمشروع نزهة غير تقليدية. وأكثر ما ينعش المشوار تجارب نهر الطوّافات الممتد على مساحة 10 أمتار، والذي يتيح للعائلات تصميم الطواف الخاص بها باستخدام مكعبات «ليجو» صغيرة قبل الانتقال إلى نهر الاسترخاء. وتستمر التجربة التفاعلية المسلية مع بناء السفن، حيث يستمتع الصغار ببناء قواربهم الخاصة باستخدام ما يحلو لهم من قطع «الليجو» ليختبروا بعد ذلك ما صمموه في النهر المزين بالألوان.