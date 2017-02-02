«البكتيريا الحية» ضرورية بكميات معتدلة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

قالت جيسيكا روفايل البايع، اختصاصية التغذية بمركز «لايف لي»، إن البكتيريا الحية «البروبيوتيك» مفيدة لصحة الإنسان وجهازه الهضمي بشكل خاص إذا ما تم تناولها بكميات معتدلة، موضحة أنها تتواجد بشكل طبيعي في الجسم البشري كما في بعض الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة. وأوضحت أنها تتميز بعديد من الخصائص العلاجية، أبرزها:

* تساعد في علاج الإسهال: أظهرت دراسات أن تناول البروبيوتيك يمنع حالات الإسهال التي غالبا ما ترافق العلاج بالمضادات الحيوية.

* تقوّي جهاز المناعة: تلعب دوراً مهماً في التصدي للعدوى الميكروبية، وفي الحد من حدوث نزلات البرد والانفلونزا.

* تحسّن صحة الفم والأسنان: حيث إنها تكافح أمراض اللثة، ورائحة الفم الكريهة، وتقرحات الفم.