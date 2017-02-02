النشاط البدني يحقق الشعور الإيجابي

أبوظبي (الاتحاد)

يحقق النشاط البدني الشعور بالانسجام مع الجسم، حيث تنعكس ممارسته على شخصية الفرد لتصبح أكثر اكتمالاً وتوازناً، ويقدم موقع «ويب طب» فوائد عدة للحركة منها:

1- ممارسة النشاط البدني تؤدي إلى تحسن الحالة المزاجية والحد من التوتر والقلق، أثناء وبعد النشاط. كما ينعكس أثرها على الثقة بالنفس، ما يؤثر مباشرة على جميع جوانب الحياة، حيث يصبح النوم أفضل ما يسمح بأداء أكثر كفاءة وزيادة التركيز في اليوم التالي، فضلاً عن التعامل بشكل أفضل مع حل المشاكل والتوترات اليومية.

2- تحسن اللياقة والمظهر الخارجي.

3- فوائد الرياضة للجسم كثيرة فهي تجعل الجسم صحياً وحيوياً وقوياً وأكثر نشاطاً، ولكن، في الوقت نفسه من المهم جداً التعرف إلى الجوانب العقلية والنفسية التي تصاحب هذا النشاط. فالقيمة الفورية للنشاط البدني هي الشعور بالحيوية وصحة الجسم، وعندما تجدد الحيوية فإن الإنسان يشعر أيضاً بتجدد داخلي وقدرة أكبر على الإنجاز.