«الوطني» يوافق على مشروع قانون لتنظيم ورعاية المساجد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد، والذي تضمن 23 مادة، على أن تسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد في الدولة، مشدداً على أهميته في جعل مساجد الدولة تبنى وفق ضوابط وشروط محددة لتكون منارات للعلم والقرآن، وألا يدرّس فيها غير المؤهلين المأذون لهم ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق.

وحضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأدان المجلس استهداف المتمردين الحوثيين وحلفائهم مدينة الرياض، مؤخراً بصاروخ تم اعتراضه وتدميره بنجاح، وأكد أنه أمر كاشف عن سوء النوايا والحقد والمؤامرات التي تحاك ضد دول تحالف الحق من قبل قوى إقليمية متآمرة وميلشيات طائفية موالية لها.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن المجلس يتابع باهتمام شديد ما يدور في منطقتنا من أحداث متسارعة وتحديات متنامية تؤكد أهمية ما تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكدت دعم المجلس الوطني الاتحادي لقيادتنا ودولتنا في مساندتنا بكل قوة وحسم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتثمينه موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيد سموه على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات.