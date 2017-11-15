65% من المصريين: قطر العدو المباشر

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشفت دراسة أعدها المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، حول وجهات نظر المصريين تجاه عدد من الدول العالم، أن 65% من المصريين يرون قطر عدواً مباشراً لمصر، والنسبة نفسها ترى المملكة العربية السعودية صديقاً. وحسب تفاصيل الدراسة التي عرضها موقع «اليوم السابع»، فإن 25% من المصريين يرون قطر من الدول الأكثر عدائية لمصر، بينما يعتبرها 20% دولة عدو، و20% ينظرون إليها كدولة عادية، و19% فقط يرونها دولة صديقة، و20% لا يوجد لديهم تقييم محدد للإمارة الخليجية، فيما يعتبرها 4% فقط من المواطنين من الدول الأكثر صداقة.

وأوضحت الدراسة، أن 75% من المواطنين يعتقدون أن إسرائيل الدولة الأكثر عدائية لمصر، و7% يرونها دولة عدواً، فيما يعتبر 4% فقط إسرائيل دولة عادية، و1% فقط يرونها دولة صديقة، فيما أكد 13% عدم وجود تصنيف محدد لديهم لإسرائيل، في الوقت الذي ينظر فيه 22% تجاه إيران باعتبارها من الدول الأكثر عدائية، و25% يرونها دولة عدواً، و7% يرونها دولة صديقة، و1% فقط يرونها من الدول الأكثر صداقة لمصر، فيما لا يوجد لدى 30% من المصريين تقييم محدد لإيران.

وأشارت الدراسة إلى أن 20% من المصريين يعتبرون تركيا من الدول الأكثر عداء لمصر، و21% يرونها دولة عدوًّا، و14% يعتقدون أن العلاقة بين البلدين طبيعية، و12% يعتبرونها دولة صديقة، و2% فقط يرونها من الدولة الأكثر صداقة، و31% ليس لديهم تقييم محدد لها، بينما ينظر 31% من المصريين للولايات المتحدة باعتبارها من الدول الأكثر عداء لمصر، و20% يعتبرونها دولة عدوًّا، و15% يرون العلاقات معها طبيعية، و10% يعتبرونها دولة صديقة، و2% فقط يعتبرونها من الدول الأكثر صداقة لمصر، و22% ليس لديهم موقف محدد تجاهها.