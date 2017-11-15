قطر تدعم إيران علناً في معسكرات «الحوثيين»

صنعاء (موقع 24)
تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عمليات تجنيد إجبارية للشباب والفتيات، للاستمرار بالحرب التدميرية ضد اليمنيين وجيرانهم في المنطقة. وأكدت مصادر يمنية في صنعاء لـ«موقع 24»، أن الميليشيات أجبرت طلاب المدارس والفتيات على الانخراط في صفوف التجنيد وافتتحت العديد من المراكز الخاصة بتجنيد النساء وتدريبهن، لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها شمالي البلاد، خاصة صنعاء، عمران، صعدة حجة.
وأكد خبراء وسياسيون يمنيون أن صنعاء باتت قاعدة عسكرية تديرها قطر وإيران لاستهداف المملكة العربية السعودية، في أعقاب إطلاق الميليشيات صاروخاً ناحية الرياض قبل أسبوعين، قبل أن تدمره الدفاعات الجوية. وقال الصحفي اليمني محمد مساعد سكرتير تحرير صحيفة اليوم الثامن اليمنية، «إن إيران سعت منذ نحو عقدين للسيطرة على صنعاء وإسقاطها كعاصمة عربية رابعة في يد النفوذ الإيراني لاستهداف دول المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد، وزودت الحوثيين بالخبراء العسكريين والأسلحة ولو تذكرنا السفن التي تم ضبطها وهي تحمل أسلحة في طريقها إلى الحوثيين ليؤكد ذلك».
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نائب إسرائيلي سابق يجاهر بوجوده في قطر
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جاهر سياسي إسرائيلي بوجوده في قطر، مقترحاً أن «مفتاح التعاون الإقليمي هو المجال الاقتصادي». ونقل موقع «بوابة العين» الإخبارية عن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن حزب (العمل) أرئيل مارغليت، على حسابه في «تويتر»: «بعد أن كنا على شفا الانفجار والحديث عن الحرب، يجب أن نتوجه إلى التعاون». وأضاف في تغريدته «هنا في قطر مع القادة ورجال الأعمال من الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة لتعزيز وفهم أن مفتاح العملية الإقليمية هو التعاون الاقتصادي». وتابع «هذا هو المكان الذي يمكن للابتكار الإسرائيلي أن يصبح الجسر الأكثر أهمية في تغيير الواقع على أساس المصالح المشتركة». وأرفق مارغليت تدوينته بصور له يجلس فيها إلى جانب مسؤول قطري، وأخرى وهو يتحدث في مؤتمر «إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط»، الذي انعقد في الفترة من 12-13 نوفمبر الجاري. كما نشر مارغيت صورة للعاصمة القطرية الدوحة.