سيؤول: ترسانة بيونج يانج الصاروخية والنووية «أكثر تطوراً» من أن تُدمر بسرعة



تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017 سيؤول (رويترز) قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس، إنه لن يكون من السهل على كوريا الشمالية أن تدمر ترسانتها النووية بسرعة حتى لو أرادت ذلك لأن برامجها للأسلحة متطورة بدرجة كبيرة. وتتعرض بيونج يانج لضغط دولي شديد لإنهاء برامجها للأسلحة النووية والباليستية التي تطورها في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي. لكنها تعهدت بعدم التخلي عن ترسانتها. وفي تصريح بالفلبين، قال مون أمس «إذا بدأت محادثات لحل قضية كوريا الشمالية النووية، فأخشى أنه سيكون من الصعب، على أرض الواقع، أن تدمر كوريا الشمالية قدراتها النووية بشكل كامل لأن ترسانتها النووية والصاروخية وصلت إلى مرحلة متطورة..يتعين تعليق البرنامج أثناء المفاوضات بهدف نزع السلاح النووي بشكل كامل».