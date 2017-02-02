أحلام خطاب تحمل لواء تنوير المرأة العربية

أحمد النجار (دبي)

تحمل مسيرة الكويتية الدكتورة أحلام خطاب محطات متألقة من النجاحات والإنجازات تمثل رسالة ملهمة لأجيال من النساء العربيات، فقد تم تكريمها من قبل لجان الاعتماد كأول خليجية تقوم بوضع منهج تاريخ لطلبة المدارس الأجنبية، كما حازت لقب «أنجح مديرة مدرسة» من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لعام 2016، وكانت أول عضو تربوي يملك مدارس في مجلس اعتماد المدارس الأجنبية حول العالم، غير أن همها الأول هو تنوير المرأة العربية بما يخص استقرار حياتها الأسرية.

قوة ناعمة

رحلة طويلة قطعتها أحلام عصفت بها الصعاب منذ البدايات، لكنها استطاعت تجاوزها بكل ثقة وتحدٍ لتثبت أنها قادرة على أن تؤدي دور القوة الناعمة في علاج قضايا حساسة تعتمل في كواليس مجتمعها، وتكون المثل الأعلى لبلوغ مراتب رفيعة ومكانة مرموقة. وتتميز أحلام، من أصل فلسطيني، بشخصية متعددة الاتجاهات فهي رقم صعب في عالم الأعمال، وصاحبة لمسة تربوية في قطاع التعليم، وسيدة المنابر الاجتماعية بامتياز، والمحاضرة بخبرتها الأكاديمية في فنون إدارة الذات وعلوم التنمية البشرية، كما أنها تملك قدرة احترافية في موهبة الإقناع والإمتاع، وتتمتع بجرأة موضوعية وحضور كاريزمي، حيث تمت استضافتها في أنشطة عديدة وفعاليات خليجية وعربية.

وتقول أحلام «أعشق تعديل مسار الأسر التي تحتاج للدعم النفسي وتصويب أخطائهم النفسية، وأقضي يومي ما بين عملي كمدير ميداني في المدارس، وبين مكاتبي الاستشارية لحل قضايا الأسر ما يسهم في تطوير المجتمع كون الأسر تشكل اللبنات الأساسية فيه، ولديّ بحوث عديدة حول العلاقات الزوجية، وأسس التوافق العاطفي. كما أقوم بتدريب النساء المطلقات وذوات المشاكل النفسية على التخلص من الطاقة السلبية من خلال بعض فنون التعبير وحركة الجسد».