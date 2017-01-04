مختبر المستقبل لاستراتيجية الطاقة في الإمارات يعقد الأسبوع المقبل

أبوظبي (وام)

اطلع عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي على استعدادات وزارة الطاقة لعقد «مختبر المستقبل لاستراتيجية الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة» الذي تنظمه الوزارة بمشاركة الهيئة وهيئات الكهرباء والمياه في الدولة في التاسع من يناير الجاري بدبي.

وتعرف الأحبابي إلى الجهود المشتركة للوزارة وهيئات المياه والكهرباء بالدولة في الدراسة الاقتصادية لقطاع الماء والكهرباء، مؤكداً دعم الهيئة للجهود المبذولة لمصلحة الوطن كافة والارتقاء بالخدمات تحقيقاً لرؤية الإمارات.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بالهيئة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة ترافقه المهندسة فاطمة الفورة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بحضور الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة.

وأعرب الأحبابي عن تقديره الكبير لجهود وزارة الطاقة وفريق العمل، مؤكداً دعم الهيئة لكل ما ينمي قطاع الماء والكهرباء وتطويرهما في الدولة خاصة أن الهيئة تمثل مع بقية الهيئات فريق عمل واحداً للارتقاء بالقطاع.