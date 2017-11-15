اجتماع وزاري ثلاثي بالقاهرة لبحث جهود تسوية أزمة ليبيا

سياسي جبيل، وكالات (تونس )

يعقد اليوم بالقاهرة، اجتماع تشاوري وزاري يضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بهدف استعراض نتائج المباحثات الخاصة بالأزمة الليبية. يذكر أن الدول الثلاث وقعت على بيان تونس من أجل تسوية سياسية في ليبيا في 20 فبراير الماضي، بناء على مبادرة تقدم بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

ومنذ ذلك التاريخ، عقدت الدول الثلاث المجاورة لليبيا اجتماعين تنسيقيين للتشاور بشأن الجهود المنفردة، التي تقودها كل دولة من أجل دفع التسوية بين الفرقاء السياسيين الليبيين، ووفقاً للخارجية التونسية، سوف يشهد الاجتماع بحث الخطوات القادمة لتفعيل مبادرة التسوية، التي تقوم على التوصل إلى تعديلات توافقية لاتفاق الصخيرات تشمل كل الفرقاء، ورفض أي تدخل عسكري في ليبيا وضمان وحدة المؤسسات الليبية بما في ذلك الجيش، ويشهد الاجتماع أيضاً متابعة نتائج جلسات الحوار للجنة الصياغة المشتركة الليبية التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والتي احتضنتها تونس في أكتوبر الماضي بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.