4 وظائف عدلية للنساء لأول مرة في السعودية

الرياض (وكالات)

وجَّه وزير العدل السعودي، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بفتح مجال التوظيف أمام السعوديات في الوزارة، للعمل في 4 مجالات وظيفية. وللمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل السعودية ستعمل السعوديات فيها رسمياً، في وظائف نسوية شاغرة بالمرتبة الثامنة، تحت مسمى «باحثة اجتماعية»، و«باحثة شرعية»، و«باحثة قانونية»، و«مساعدة إدارية»، وسيتم ملء هذه المناصب عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية. وسيكون التوظيف في الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وأكد الصمعاني أن وزارة العدل حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، منوهاً بما تحققه المرأة السعودية من نجاحات مميزة وإيجابية في مختلف المجالات.