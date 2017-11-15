«الداخلية السعودية»: تفتيش الأمراء والوزراء في المطارات من دون أي استثناء

الرياض (د ب أ)

وجّه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بتفتيش أمتعة الأمراء والوزراء في المطارات من دون أي استثناء. وقالت الوزارة، أمس: «إن وزير الداخلية السعودي والجهات المختصة في الجوازات وجهت بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أياً كان ومن دون استثناء».

وأضاف البيان أن «هذا التوجيه يأتي بغاية الحرص على ذلك، وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين من دون استثناء، وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة من دون استثناء، بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جواً وبراً وبحراً، وعلى مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الأخرى، ووسائل النقل كافة، وعدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في المنافذ كافة لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصياً».وتأتي هذه القرارات بعد أيام من الإعلان عن اعتقال حوالي 208 أشخاص، بينهم عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، واحتجاز عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة، في حملة مكافحة الفساد، ويواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.