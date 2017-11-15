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مصـبح الكـعبي: انخفاض أسعار النفط يدفع القطاع للارتقاء بكفاءته وتعزيز إنتاجيته
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017

أبوظبي (وام)

أكد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات التابع لشركة «مبادلة للاستثمار»، أن صناعة النفط أمامها مستقبل إيجابي في ظل قطاع ناضج شهد العديد من التغيرات التي أجبرت الشركات العالمية على مراجعة أسلوب إدارة عملياتها، فيما يواصل القطاع التأقلم والابتكار مع المستجدات.

وقال الكعبي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش «أديبك»، إن الانخفاض في أسعار النفط والذي بدأ مع ظهور النفط الصخري الأميركي في عام 2014، قد أجبر القطاع على الارتقاء بكفاءته وتعزيز إنتاجيته بتكلفة أقل، إضافة إلى توجه الشركات نحو اغتنام فرص الشراكة التي تدعم مواردها ورأسمالها وتقنياتها، فضلاً عن تحقيق قيمة إضافية من خلال زيادة النشاط في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن هناك الكثير من النقاش حول الطلب على النفط في المستقبل، وذلك مع اتساع نطاق انتشار السيارات الكهربائية التي بدورها ستحدث تغييراً في دينامكية الأسواق، ورغم كل هذا النقاش حول ثورة المركبات الكهربائية سيبقى النفط مكوناً مهماً وأساسياً من مزيج الطاقة العالمي، نظراً إلى متطلبات الاقتصادات الناشئة ونمو حجم الطلب العالمي، حيث يشكل النفط 31.7% والغاز 21.6% من مزيج الطاقة العالمي، ومع ما تشهده أسواق الصين والهند من نمو سيزداد الطلب على النفط، كما سنشهد طلباً متنامياً على البتروكيماويات في الأسواق الناضجة.

وأشار إلى أن النفط سجل خلال الشهر الجاري أعلى سعر له في عامين عند 60 دولاراً للبرميل، ما يؤكد أن النمو السريع في القطاعات الاقتصادية المستهلكة للنفط، مثل الأنشطة التجارية والصناعية يجعل الأسواق أكثر إيجابية في المستقبل.

وحول التحديات التي تواجه صناعة النفط، قال: إن صناعة النفط تشهد حالياً تحديات جديدة تشمل التغيرات التي تطرأ على هيكلية سوق النفط وتأثير النفط الصخري الأميركي غير التقليدي، وصعوبة التنبؤ بحجم المعروض حتى عام 2022، وتراجع الاستثمار الرأسمالي في مجال الاستكشاف والإنتاج، ضمن ما يعرف بـ «دورة الاستثمار النفطي الطويلة». ... المزيد
     
 

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