سلطان بن خليفة يزور جناح «أدنوك» في «أديبك 2017»

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2017»، وكان في استقبال سموه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها. وشهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة، خلال الزيارة، عرضاً لمركز بانوراما، ومنصة الذكاء الاصطناعي التي تسمح لخبراء «أدنوك» بمتابعة ورصد وتحليل الأداء في عمليات أدنوك التشغيلية في جميع مراحل ومجالات الأعمال في قطاع النفط والغاز.

كما يتيح المركز لكوادر «أدنوك» سرعة اتخاذ القرارات المناسبة للارتقاء بالأداء، وخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة في عمليات شركات المجموعة. ويعتبر «أديبك» أحد أبرز فعاليات النفط والغاز في العالم، والأكبر من نوعه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ويقام بتنظيم من شركة «دي إم جي للفعاليات» وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».