البحرين والأردن إلى «آسيا 2019»

المنامة، عمان (أ ف ب)

حجز المنتخب البحريني مقعده في نهائيات كأس آسيا 2019، المقررة في الإمارات، بفوزه على مضيفه منتخب سنغافورة 3-صفر، ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من التصفيات.

وسجل أهداف البحرين مهدي عبد الجبار «هدفين» وجمال راشد، ليحافظ المنتخب على صدارة المجموعة الخامسة بـ 10 نقاط، وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها البحرين النهائيات بعد أعوام 1988، 2004، 2007، 2011 و2015. كما تأهل المنتخب الأردني إلى النهائيات، بفوزه على مضيفه منتخب كمبوديا 1 - صفر. وسجل منذر أبو عمارة الهدف الأردني، مانحاً منتخب بلاده الفوز، وصدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.