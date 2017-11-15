«الانضباط» تؤكد انتهاء عقوبة عموري

معتز الشامي (دبي)

أكدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، انتهاء إيقاف عمر عبد الرحمن لاعب العين بعد أن نفذ عموري قرار إيقافه لمباراة واحدة، الذي تم اتخاذه على خلفية سلوك اللاعب في مباراة فريقه أمام الوحدة، في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، لغياب اللاعب عن قائمة فريقه في مباراة الظفرة في كأس الخليج العربي، وأصبح يحق للاعب المشاركة مع فريقه أمام الجزيرة في الجولة الثامنة للدوري.

وأشارت اللجنة إلى أن مسألة استدعاء اللاعب الدولي للمنتخب، لا تؤثر على آلية تنفيذ عقوبة الإيقاف المحلي لاسيما الانضباطية، حيث يتم الفصل بين المنتخبات وتجمعاتها وبين توقيتات ومباريات تنفيذ العقوبات المرتبطة بالإيقاف الانضباطي.