«نيويورك أبوظبي» تشارك في استضافة الأولمبياد الخاص

أبوظبي (وام)

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن المرافق الرياضية بالجامعة التي ستشارك في استضافة الألعاب الرياضية خلال دورة الألعاب الصيفية العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي من المقرر أن تنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس 2019، وكذلك دورة الألعاب الإقليمية المقرر انعقادها في مارس 2018.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجامعة أمس في مقرها بأبوظبي، وأعلنت خلاله فتح باب التسجيل لطلاب جامعة نيويورك أبوظبي، الذين يمثلون أكثر من 115 جنسية، للتطوع في دورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص 2019، والتي ستشهد احتضان رياضيين من أكثر من 120 دولة.

وقال ألفريد بلوم، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «إن العملية التعليمية بجامعة نيويورك أبوظبي تهدف إلى تطوير الطلبة بما يتخطى حدود المهارات التحليلية والتأسيس المعرفي العميق والواسع، وصولاً إلى بناء جسور من التفاهم المشترك والتعاون»، مؤكداً أن استضافة فعاليات ألعاب الأولمبياد الخاص في الجامعة تعزز وبقوة الطموح، لتغدو جامعة نيويورك أبوظبي عاملاً فاعلاً في الوصول لرؤية عالمية مشتركة وعالم متحد.

من جانبه، قال بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019: «إنه تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية للمرافق الرياضية التي تقدمها جامعة نيويورك أبوظبي»، معرباً عن فخره بما تمتلكه من مرافق رياضية عالمية المستوى، علاوة على طلاب متميزين من أنحاء العالم كافة.

ويعد الأولمبياد الخاص أكبر منظمة رياضية في العالم للرياضيين من أصحاب الهمم، بمشاركة أكثر من 5 ملايين رياضي من أكثر من 170 دولة، وكذلك أكثر من مليون متطوع حول العالم.