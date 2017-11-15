عروض ترفيهية لسباق «الفورمولا-1»

أبوظبي (وام)

تستعد جزيرة ياس، لاستضافة البطولة الختامية للفورمولا-1 في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بحلبة مرسى ياس، في الفترة من الخميس 23 نوفمبر إلى الأحد 26 نوفمبر، حيث سيضم برنامج الجزيرة لعطلة نهاية أسبوع السباق نخبة من الفعاليات والأمسيات والعروض المميزة وتجارب التسوق الفريدة.

وقال هيراردو يانيس، المدير التنفيذي لإدارة وجهة جزيرة ياس: إن السباق يعد الحدث الرياضي العالمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوحيد ضمن سباقات الفورمولا -1 الذي يقام في وقت غروب الشمس، حيث تتطلع جزيرة ياس لتقديم مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية، حيث يسعدنا استضافة هذا الحدث للعام التاسع على التوالي.