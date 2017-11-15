أبوظبي (الاتحاد)

حصدت إسطبلات البداير، المملوكة للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ثنائية ذهبية في ختام فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية التي أقيمت على مدى خمسة أيام بنادي أبوظبي للفروسية، فيما ذهبت بقية الألقاب إلى كل من مربط عجمان، الصقران، بابل، ومربط جمال المازمي.

وأقيمت البطولة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الخيول العربية، وشهد فعاليات الختام وكرم الفائزين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

شارك في البطولة 450 خيلاً تنافست على ألقاب 29 فئة، وتم تقديم الجوائز لأفضل 290 خيلاً بواقع 10 خيول لكل فئة، بالإضافة إلى جوائز لست بطولات ذهبية، اثنتان للأمهار عمر سنة وسنتين، ومثلهما للمهرات عمر سنة وسنتين، بالإضافة إلى الأفراس والفحول.

وتوشحت الفرس «سلوى البداير» لمربط البداير بذهبية الأفراس، وحصلت على أعلى النقاط خلال البطولة وهي 94 نقطة، ونالت اللقب الفضي «روح الاتحاد» لإبراهيم محمد النويس، فيما ذهبت البرونزية إلى «الأريام سما» لمربط الأريام.