العبادي يهدد كردستان «بإجراء»: لن ننتظر إلى ما لا نهاية

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

هدد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إقليم كردستان العراقي أمس، بأن حكومته ستتخذ إجراءً للسيطرة على المنافذ الحدودية من الإقليم، مضيفاً «لن ننتظر إلى ما لانهاية». فيما أعلنت حكومة الإقليم احترامها قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، واتهمت العاصمة بالسعي لتقليص موازنة الإقليم وصلاحياته الدستورية و«عدم تحديد» موعد استقبال الوفد الكردي، ولوحت بالانسحاب من العملية السياسية إذا ما تم خفض موازنته العامة.

وقال العبادي في مؤتمره الأسبوعي أمس، إن حكومته ستتخذ إجراء للسيطرة على المنافذ الحدودية من إقليم كردستان، مؤكداً «سنستعيد المناطق دون تصعيد ولن تنتظر للأبد وستتخذ إجراءات حيال المناطق الحدودية». واتهم الإقليم بـ«التراجع عن مسودة الاتفاق الأخير، وأن حكومته ستتخذ إجراء في المستقبل القريب حول المنافذ». وأضاف «لن ننتظر إلى ما لا نهاية».

كما أعلن عزم حكومته دفع رواتب موظفي إقليم كردستان دون الخوض بآلية الصرف. كما قال إن القوات الأمنية تستعد لتحرير مناطق الجزيرة غرب الأنبار وهي مناطق لم تصلها الدولة منذ 2003. وتطرق إلى ملف الإصلاحات وأسعار النفط.

وبين أن أي إجراءات إصلاحية لن تنجح دون محاربة الفساد. ولفت في حديثه إلى أن أسعار النفط ما زالت دون المستوى المطلوب لاستدامة التنمية.