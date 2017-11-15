مدير عام «مالية عجمان»: يوحّد ثقافات الشعوب



تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017 عجمان (وام) أكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن متحف اللوفر أبوظبي بات يمثل مركزاً حضارياً ومعلماً تاريخياً يوحد ثقافة شعوب العالم على أرض زايد الخير، وهو أيقونة فنية بأرقى معانيها وأسمى قيمها. وقال، إن المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارات، حيث يجتمع الفن والثقافة مع قيم التسامح في تحفة معمارية تعانق التاريخ والحضارة بقيمها الجميلة الراسخة لتؤكد القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الاحترام والاعتدال والتسامح والانفتاح وقبول الآخر. وأضاف أن افتتاح متحف اللوفر إنجاز مهم يضاف إلى المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات، وهي مصدر للفخر والاعتزاز، وترسخ مكانة الدولة وريادتها الدولية على المستوى الثقافي والحضاري، في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة.