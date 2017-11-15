الأحبابي: منارة ثقافية تحتفل بالإبداع والفكر

أبوظبي (وام)

توجه معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، وأكد معاليه أن هذا الصرح الإنساني مفخرة للعالم العربي، وجسر يربط بين حضارات الشرق والغرب على أرض الإمارات.

وقال: «لطالما أولت قيادتنا اهتماماً كبيراً لبناء الإنسان، وركزت على العلم والثقافة والمعرفة كأعمدة رئيسة للدولة، الأمر الذي نلمسه من خلال النجاحات التي حققها شبابنا في جميع مناحي الحياة ومجالاتها، ويأتي افتتاح متحف اللوفر أبوظبي اليوم ليعزز هذا التوجه ويؤكد عزم قيادتنا على المضي قدماً في بناء الفرد والمجتمع وتسليحهما بكل المقومات التي يمكنها أن تساعدهما على الإسهام الفعال في بناء إمارات العز والخير.» وتابع: «سيشكل متحف اللوفر أبوظبي، من دون شك، منارة ثقافية تبرز ثراء الحضارة الإنسانية ووجهة تحتفل بالإبداع والفكر في أبهى صورهما. كما أنه سيمهد الطريق، في ظل مواصلة قيادتنا الرشيدة الانفتاح على الثقافات العالمية، لإنجاز العديد من المنارات الثقافية التي وضعت دولة الإمارات على الخارطة العالمية كواحدة من أهم وجهات الثقافة والعلم، وواحة للتسامح والتنوع الثقافي».