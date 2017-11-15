«أمير شاب منكب على الدراسة».. عنوان الشرق المشرق

أبوظبي (الاتحاد)

فنون الشرق في متحف اللوفر أبوظبي تبدو وكأنها تقيم في بيتها. هنا، تظهر من الشرق الذي نعيش وطأته، كل القيم والمعاني التي غيّبتها الوقائع السوداء، في اللوفر، هو الشرق الأصيل القار في الأفئدة والعواطف. شرق الحضارة والقيم والعطاء والتلاقي مع الآخر، والبحث عن التقدم والرقي والعلم. كل ذلك يتبدى، أو تختصره لوحة واحدة، من عديد المقتنيات والكنوز التي يقدمها المتحف من شرق المشرق، الذي لا تغلفه الأساطير ولا تخنقه تيارات الدم.

بهذا المعنى يقف الزائر أمام اللوحة التي تحمل عنوان «أمير شاب منكب على الدراسة» للتركي عثمان حمدي باي (أو بك) إسطنبول (1842 – 1910). وهي لوحة ألوان زيتية على قماش (الكانفاس) بمقاييس: 45.5 x73.0 x 118.2 x 13.8 سم.

رسم عثمان حمدي باي اللوحة في إسطنبول سنة 1878، وفيها يظهر شاب مستلقٍ على منصة من الرخام مغطاة بسجادة شرقية وهو يقرأ مخطوطة بيضاء موضوعة على مخدة حمراء.

يحيط بالفتى الأمير خزف عثماني أزرق وسعيفات يعلوها عمود حلزوني ملاصق للجدار وأفريز مزخرف بكتابات كوفية، ومشكاة جدارية تحوي مخطوطتين أخريين وشمعدان مسجد تعلوه شمعة ضخمة.