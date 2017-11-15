رسائل جبران تحقق ثلاثة أضعاف السعر المقدر

دبي (الاتحاد)

حقق مزاد سوذبيز بلا حدود، مجموع مبيعات يقدر بـ3.6 مليون دولار، ونسبة مبيعات 80 %. وتنافس المزايدون في الغرفة وعلى الهاتف وعبر الإنترنت لشراء أعمال فنية وتصميمات وصور ومجوهرات وكتب ومخطوطات وفنون العالم الإسلامي تمتد إلى القرن العشرين والمعاصر من منطقة الشرق الأوسط والعالم. واجتذبت عروض المزاد نطاقاً واسعاً من المشاركة الإقليمية والدولية، مع 30 % من المزايدين من دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها. وكانت القطعة الأغلى في مزاد الليلة هي لعلي بانيسادر «إن ميديا ريز»، والذي بيعت بسعر نهائي 459.000 دولار بعد منافسة قوية من ستة مزايدين (السعر المقدر 200.000-300.000 دولار).

وقد لقي عمل زها حديد المعبر النموذج الأولي للطاولة المائية من مجموعة 2005 الرئيسية (السعر المقدر من 7000 إلى 10000 دولار) منافسة قوية من أربعة مزايدين، وتجاوزت التوقعات بتحقيق 21.250 دولار، أي ضعف السعر المقدر. كما تجاوزت ثلاث قطع من قبل فرانسوا كزافييه لالان من مجموعة خاصة مرموقة، جميع تقديرات ما قبل البيع، لتحقق ما مجموعه 57.500 دولار (السعر المقدر 27.000-33.500 دولار).

آخر مجموعة كبيرة من نوعها، سلسلة غير معروفة سابقاً من الرسائل والأعمال الورقية لخليل جبران، حققت ما مجموعه 183.750 دولار، ثلاثة أضعاف السعر المقدر (السعر المقدر 42.000-54.000 دولار). وتأكيداً على أهميتها أثارت هذه المخطوطات النادرة للغاية معركة المزايدة وتجاوزت تقديراتها - بقيادة مجموعة من ثلاثة وثلاثين رسالة كتبت إلى صديقه وراعي السيدة ماري، عزيز الخوري، وحققت 100.000 دولار، أي ثلاثة أضعاف السعر المقدر (السعر المقدر 24.000-28.000 دولار). العمل البارز للشاعر الرائد والرسام بهمان موهاسيس، من عام 1966 تكوين لشبح تقريباً محتل بالكامل من قبل شخصية بمبلغ 375.000 دولار (السعر المقدر 180.000- 250.000 دولار).

عمل آخر من قبل الفنان الشهير دولياً علي بانيسادر «مينوايل» من عام 2012 بيعت بمبلغ 118.750 دولاراً (السعر المقدر 100.000-150.000 دولار).

وشهد المزاد نتائج قوية بالنسبة إلى الفنان الإيراني الأميركي التجريدي منوشر يكتاي، بقيادة صورة السيدة هوما فاكيل منصور، وهي إحدى أوائل صور الفنان التي ظهرت في المزاد، والتي تصور زوجة سفير إيران لدى الأمم المتحدة والفاتيكان – وبيعت بسعر 81,250 دولاراً (السعر المقدر 65.000-80.000 دولار).